Названы позиции, которые нужно усилить «Зениту»

Экс-полузащитник петербургского «Зенита» Александр Горшков заявил, что клубу не хватает креатива в середине поля, передает «Советский спорт».

«Во второй части сезона «Зениту» не хватало креатива в середине поля. Вначале с потерей мотивации, а потом и с уходом Клаудиньо все как-то потерялось. Второй момент — правый защитник», — сказал Горшков, отметив, что справа хорошо действовал Мантуан, но в обороне были проблемы.

Чемпионат России сезона-2024/25 на первом месте завершил «Краснодар», набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Второе место в национальном первенстве занял петербургский «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 баллов. На два очка отстал от него финишировавший четвертым столичный «Спартак».

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