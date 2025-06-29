«Челси» вышел в 1/4 финала клубного чемпионата мира

«Челси» разгромил «Бенфику» и вышел в 1/4 финала клубного чемпионата мира

Лондонский «Челси» разгромил лиссабонскую «Бенфику» в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира по футболу 2025 года.

Встреча прошла в Шарлотте и завершилась победой подопечных Энцо Марески со счетом 4:1. В составе победителей забитыми мячами отметились Рис Джеймс, Кристофер Нкунку, Педру Нету и Киран Дьюсберри-Холл. У проигравшей команды единственный мяч на счету Анхеля Ди Марии, реализовавшего пенальти.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

Клубный чемпионат мира — соревнование между сильнейшими представителями шести континентальных конфедераций. Турнир проводится под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА). Первый розыгрыш клубного чемпионата мира состоялся в Бразилии в январе 2000 года. Он был признан ФИФА в качестве правопреемника Межконтинентального кубка, который разыгрывался ежегодно в Иокогаме (Япония) между победителем Лиги чемпионов УЕФА и обладателем Кубка Либертадорес.

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