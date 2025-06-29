«Бавария» не смогла вылететь в Майами на матч клубного чемпионата мира

«Бавария» не смогла вылететь в Майами на матч КЧМ с «Фламенго»

Футболисты немецкой «Баварии» не смогли вылететь в Майами на матч 1/8 финала клубного чемпионата мира с бразильским «Фламенго», передает «Чемпионат» со ссылкой на журналиста Максимилиана Коха.

Матч «Баварии» и «Фламенго» запланирован на 29 июня. Команды должны выйти на поле в 23.00 по московскому времени.

Клубный чемпионат мира — соревнование между сильнейшими представителями шести континентальных конфедераций. Турнир проводится под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА). Первый розыгрыш клубного чемпионата мира состоялся в Бразилии в январе 2000 года. Он был признан ФИФА в качестве правопреемника Межконтинентального кубка, который разыгрывался ежегодно в Иокогаме (Япония) между победителем Лиги чемпионов УЕФА и обладателем Кубка Либертадорес.

Ранее лондонский «Челси» вышел в 1/4 финала клубного чемпионата мира.