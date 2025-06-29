Роналду объяснил, почему людям следует посетить Саудовскую Аравию

Футболист саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду посоветовал людям посетить Саудовскую Аравию. Слова Роналду передает пресс-служба клуба.

«Мне нравится Саудовская Аравия, я рекомендую людям сюда приехать, посетить эту чудесную страну. Тут многое изменилось», — сказал Роналду.

В последних числах мая в СМИ появилась информация, что форвард может покинуть «Аль-Наср». Сам Роналду после последнего матча чемпионата Саудовской Аравии намекнул на свой уход, однако сторонам удалось договориться о новом контракте. В прошлом чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Наср» занял четвертое место.

8 июня Португалия выиграла Лигу наций, одержав победу в финале над Испанией. Основное время поединка завершилось с результатом 2:2, и Роналду отметился голом, который позволил португальцам сравнять счет, когда они проигрывали 1:2. Во втором тайме футболист получил травму и был заменен, поэтому не принял участие в серии послематчевых пенальти, которая завершилась со счетом 5:3 в пользу Португалии.

Ранее сообщалось о том, что Роналду станет самым высокооплачиваемым футболистом мира.