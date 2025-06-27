Журналист Палмери: Роналду будет зарабатывать в «Аль-Насре» €263 млн в год

Футболист саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду будет зарабатывать по новому контракту €263 млн в год. Об этом в своих соцсетях рассказал журналист Танкреди Палмери.

Новое соглашение Роналду с саудовским клубом рассчитано до лета 2027 года.

Роналду станет самым высокооплачиваемым футболистом мира. Второе и третье место по этому показателю занимают Карим Бензема из саудовского «Аль-Иттахада» и Лионель Месси из клуба МЛС «Интер Майами», которые зарабатывают по €200 млн в год.

В последних числах мая в СМИ появилась информация, что форвард может покинуть клуб. Сам Роналду после последнего матча чемпионата Саудовской Аравии намекнул на свой уход, однако сторонам удалось договориться о новом контракте. В прошлом чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Наср» занял четвертое место.

8 июня Португалия выиграла Лигу наций, одержав победу в финале над Испанией. Основное время поединка завершилось с результатом 2:2, и Роналду отметился голом, который позволил португальцам сравнять счет, когда они проигрывали 1:2. Во втором тайме футболист получил травму и был заменен, поэтому не принял участие в серии послематчевых пенальти, которая завершилась со счетом 5:3 в пользу Португалии.

Ранее Месси отказались назвать лучшим игроком Аргентины.