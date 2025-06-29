Чемпион России в составе «Спартака» не исключил возможность стать политиком

Бывший футболист московского «Спартака» Денис Глушаков не исключил возможность стать политиком, передает РИА Новости.

«Все возможно. Я ни от чего не зарекаюсь и не могу заранее сказать, как сложится судьба. Сейчас везде пробуем, общаемся, ездим. Так что пока непонятно, в какой сфере буду», — сказал Глушаков.

Также Глушаков отметил, что игрок тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба однозначно справился бы с ролью депутата Госдумы.

Глушаков выступал за московский «Спартак» с 2013 по 2019 год. В сезоне-2016/17 он в составе красно-белых стал победителем Российской премьер-лиги (РПЛ). После ухода из «Спартака» хавбек подписал контракт с грозненским «Ахматом», а в июле 2020-го перешел в «Химки», в составе которых отыграл полтора сезона. Перед началом сезона-2024/25 Глушаков вернулся в подмосковную команду.

Футболист — участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов. Он играл за сборную России с 2011 по 2018 год.

Ранее Глушаков заявил, что петербургский «Зенит» хотел купить его за €20 млн.