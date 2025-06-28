Экс-футболист «Зенита» заявил, что скептически относится к тренеру «Краснодара»

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Константин Лепехин заявил, что скептически относится к главному тренеру «Краснодара» Мураду Мусаеву, передает Vprognoze.ru.

«Я, честно говоря, скептически отношусь к людям из футбола, которые сами не играли. Вероятность, что человек, не игравший в футбол, станет хорошим тренером, меньше», — сказал Лепехин.

Чемпионат России сезона-2024/25 на первом месте завершил «Краснодар», набрав 67 очков. Команда оформила победу в Российской премьер-лиге (РПЛ) в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Второе место в национальном первенстве занял петербургский «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 баллов. На два очка отстал от него финишировавший четвертым столичный «Спартак».

Ранее в «Зените» назвали цель команды на предстоящий сезон.