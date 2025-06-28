Журова: расстраивает то, как сейчас у нас воспринимают Исинбаеву

Депутат Госдумы Светлана Журова назвала российскую прыгунью с шестом Елену Исинбаеву великой спортсменкой, передает Sport24.

«Меня расстраивает то, как сейчас у нас воспринимают Исинбаеву. Она великая спортсменка. Всегда переживаю за коллег по спортивному цеху, когда что-то происходит», — сказала Журова.

Спортсменка живет на Тенерифе (Испания), у нее там куплена недвижимость. Она приезжала в Россию в январе 2025 года — на церемонию прощания со своим бывшим наставником Евгением Трофимовым.

Исинбаева входила в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) с 2016 года. Полномочия комиссии рассчитаны на восемь лет. Они истекли в 2024 году.

В феврале 2023 года Исинбаева, которая имеет звание майора российской армии, попала на 50 лет в санкционный список Украины. В июле 2023 года спортсменка заявила, что полученные ею награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят формальный характер, а в сентябре она возвращается на работу в Международный олимпийский комитет. Позже спортсменка удалила фото с президентом России Владимиром Путиным из соцсетей.

Ранее счета Исинбаевой в России заблокировали из-за долга.