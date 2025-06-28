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«Барселона» выплачивает Месси долги по зарплате

«Барселона» находится на завершающей стадии выплат задолженности перед Месси
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Global Look Press

«Барселона» находится на завершающем этапе выплаты задолженностей перед футболистами за 2020 год. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, последний платеж в размере €16 млн должен быть исполнен 30 июня. Эта сумма будет распределена между футболистами и тренерами, которые в 2020 году согласились отложить заработную плату. Указано, что это сделали Лионель Месси, Серхио Бускетс, Жорди Альба, Усман Дембеле, Антуан Гризманн и другие.

Самый большой долг у «Барселоны» перед Месси — каталонцы выплатят ему €5,95 млн.

Месси является воспитанником «Барселоны». В составе главной команды он выступал с 2003 по 2021 год. За этот период он провел 835 матчей, в которых забил 709 мячей. Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов в составе «Барселоны», выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины в 2022 году, дважды Месси выигрывал Кубок Америки, восемь раз аргентинец становился обладателем «Золотого мяча».

В 2021 году аргентинец перешел во французский «ПСЖ», а летом 2023 года перебрался в «Интер Майами», который выступает в МЛС. Действующее рабочее соглашение аргентинского футболиста с американским клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет €20 млн.

Ранее появилась информация, что Месси может переехать в Саудовскую Аравию.

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