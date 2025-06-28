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В Госдуме нашли положительный момент в истории с лишением медалей биатлониста Устюгова

Журова: хочется, чтобы у нас забрали медали, которые находятся в претензиях
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Павел Бедняков/РИА Новости

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о лишении биатлониста Евгения Устюгова медалей, найдя в этом положительный момент, передает «Матч ТВ».

«Хочется, чтобы они забрали все медали, которые находятся в претензиях. Они раздувают и создают фон, чтобы, если мы вернемся, нам не возвращать флаг и гимн», — сказала Журова.

Устюгов был лишен золотой и бронзовой медалей Олимпиады 2010 года (в масс-старте и эстафете), двух серебряных наград чемпионата мира — 2011 (в масс-старте и эстафете), а также золота Игр в Сочи (2014 год) в эстафете.

Серебро ЧМ-2011 в масс-старте получил итальянец Лукас Хофер, норвежец Тарьей Бе — бронзу. Серебряных наград в эстафете на мировом первенстве вместе с Устюговым лишились Антон Шипулин, Максим Максимов и Иван Черезов. Серебро перешло сборной Украины, бронза — шведам.

Ранее российских биатлонистов лишили международных медалей из-за Устюгова.

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