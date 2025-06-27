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Российских биатлонистов лишили международных медалей из-за Устюгова

Российских биатлонистов лишили медалей Кубка и чемпионата мира по решению IBU
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РИА «Новости»

Международный союз биатлонистов (IBU) перераспределил медали российских спортсменов после аннулирования результатов Евгения Устюгова. Информация об этом появилась на официальном сайте организации.

Устюгов был лишен золотой и бронзовой медалей Олимпиады 2010 года (в масс-старте и эстафете), двух серебряных наград чемпионата мира — 2011 (в масс-старте и эстафете), а также золота Игр в Сочи (2014 год) в эстафете.

Серебро ЧМ-2011 в масс-старте получил итальянец Лукас Хофер, норвежец Тарьей Бе — бронзу. Серебряных наград в эстафете на мировом первенстве вместе с Устюговым лишились Антон Шипулин, Максим Максимов и Иван Черезов. Серебро перешло сборной Украины, бронза — шведам.

27 октября 2020 года антидопинговая панель Спортивного арбитражного суда (CAS ADD) вынесла решение, обвинив Устюгова в применении запрещенных препаратов, вследствие чего спортсмен был лишен нескольких наград, завоеванных на Олимпийских играх 2010 и 2014 годов. 22 мая 2025 года Устюгов проиграл апелляцию в Федеральном суде Швейцарии по делу об аннулировании его спортивных результатов в период с 2010 по 2014 год.

Ранее стало известно, планируют ли пересматривать решение по недопуску российских биатлонистов.

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