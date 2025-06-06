Джокович проиграл Синнеру в матче «Ролан Гаррос»

Сербский теннисист Новак Джокович не сумел выйти в финал Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»).

В полуфинальном поединке сербский спортсмен проиграл представителю Италии и первой ракетке мира Яннику Синнеру, который в мае вернулся после дисквалификации из-за нарушения антидопинговых правил. Встреча, которая продолжалась 3 часа 16 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:4, 7:5, 7:6 (7:3).

За трофей турнира Синнер сразится с испанским теннисистом Карлосом Алькарасом.

Синнер — победитель трех турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2024; 2025 и Открытый чемпионат США — 2024); победитель Итогового турнира ATP 2024 года; победитель 20 турниров ATP (из них 19 в одиночном разряде).

Джокович — рекордсмен по количеству титулов на турнирах Большого шлема в одиночном разряде среди мужчин и женщин (наряду с Маргарет Корт), на его счету 24 победы. Джокович 101 раз побеждал на турнирах серии ATP, при этом 100 из них выиграл в одиночном разряде.

Ранее россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер разгромно проиграли на «Ролан Гаррос».