Джокович переедет в другую страну из-за несогласия с политикой президента Сербии

Сербский теннисист Новак Джокович и его супруга Елена провели встречу с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, сообщает «Советский спорт» со ссылкой на Neos Cosmos.

Темой обсуждения стал возможный переезд Джоковича из Сербии в Грецию. Теннисист вместе с семьей планирует приобрести дом в в северных пригородах Афин, но окончательный выбор локации будет зависеть от англоязычной частной школы для их детей.

Переезд может быть осуществлен в рамках греческой программы «Золотая виза». По этой программе возможно получение вида на жительство сроком на пять лет для граждан не входящих в ЕС, но инвестирующих в греческую экономику.

Одной из причин переезда Джоковича в Грецию местные СМИ называют его несогласие с политикой президента Сербии Александра Вучича.

С 2005 по 2020 год Джокович жил в Монако.

Ранее Джокович проиграл Яннику Синнеру в матче «Ролан Гаррос».