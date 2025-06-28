На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Булыкин дал Сафонову совет по развитию карьеры

Булыкин: мотивация Сафонова быть в «ПСЖ» сильна
close
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Знаменитый в прошлом нападающий Дмитрий Булыкин, выступавший за московские «Локомотив» и «Динамо», известные зарубежные клубы, включая немецкий «Байер» и «Аякс» из Нидерландов, и сборную России, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о ситуации голкипера Матвея Сафонова, который в французском «Пари Сен-Жермен» является дублером итальянца Джанлуиджи Доннаруммы.

«Случиться может все что угодно. И травмы есть. Главное, не отчаиваться, сидеть и ждать, смотреть, как будет складываться ситуация. Мало кому нравится не играть, все хотят выходить на поле, тут нужно просто ждать. Думаю, он все понимал, когда переходил в такой клуб. Думаю, для Матвея сейчас очень сильна мотивация быть в «ПСЖ», выигрывать все трофеи и пользоваться тем временем, которое у него есть и ждать своего шанса. Хочется, чтобы он там поиграл, но слышал, что есть и иная возможность, и в «ПСЖ» хотят, чтобы он перешел в аренду в другую команду».

Сафонов перешел в «ПСЖ» год назад и провел в составе команды Луиса Энрике 14 матчей за сезон, выиграв при этом чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов.

Ранее в РФС заявили, что ФИФА и УЕФА готовы к возвращению российских клубов в еврокубки.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Франции
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами