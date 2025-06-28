Булыкин дал Сафонову совет по развитию карьеры

Знаменитый в прошлом нападающий Дмитрий Булыкин, выступавший за московские «Локомотив» и «Динамо», известные зарубежные клубы, включая немецкий «Байер» и «Аякс» из Нидерландов, и сборную России, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о ситуации голкипера Матвея Сафонова, который в французском «Пари Сен-Жермен» является дублером итальянца Джанлуиджи Доннаруммы.

«Случиться может все что угодно. И травмы есть. Главное, не отчаиваться, сидеть и ждать, смотреть, как будет складываться ситуация. Мало кому нравится не играть, все хотят выходить на поле, тут нужно просто ждать. Думаю, он все понимал, когда переходил в такой клуб. Думаю, для Матвея сейчас очень сильна мотивация быть в «ПСЖ», выигрывать все трофеи и пользоваться тем временем, которое у него есть и ждать своего шанса. Хочется, чтобы он там поиграл, но слышал, что есть и иная возможность, и в «ПСЖ» хотят, чтобы он перешел в аренду в другую команду».

Сафонов перешел в «ПСЖ» год назад и провел в составе команды Луиса Энрике 14 матчей за сезон, выиграв при этом чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов.

Ранее в РФС заявили, что ФИФА и УЕФА готовы к возвращению российских клубов в еврокубки.