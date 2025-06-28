«Начальник, подруги, маркетинговый ход»: Медведева о Загитовой

Двукратная серебряная медалистка Олимпийских игр Евгения Медведева после премьеры рок-мюзикла «Ассоль» охарактеризовала свои взаимоотношения с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой. Ее слова приводит Sport24.

«Нашему примирению поспособствовала личная встреча с Алиной, личная беседа. Начальник, подруги, маркетинговый ход… Все, что прекрасно подойдет для заголовков, вы уже сегодня произнесли, ха-ха. На самом деле, мы работали именно как коллеги. Где-то я видела, что и Алине уже становилось тяжело, потому что шли которые сутки без сна», — рассказала она.

Премьера шоу Загитовой состоялась 27 июня в Санкт-Петербурге, а Медведева сыграла одну из ролей.

В мае Медведева взяла интервью у Загитовой в рамках своего шоу «БеС комментариев», и фигуристки объявили, что будут сотрудничать. Медведева стала участницей в рок-мюзикле на льду Загитовой «Ассоль», а Загитова выступит на гала-шоу Медведевой на ЦСКА-Арене.

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила.

Кроме двух серебряных олимпийских медалей в активе Медведевой по две золотые медали чемпионата мира и Европы. Также на ее счету бронзовая медаль чемпионата мира, и единожды Медведева выиграла серебряную награду на европейском первенстве. Последний раз она выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры.

Ранее Загитова отказалась говорить о стоимости ее шоу.