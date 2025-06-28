Булыкин назвал трех фаворитов клубного чемпионата мира

Знаменитый в прошлом футболист сборной России, экс-нападающий московских «Локомотива» и «Динамо», а также зарубежных команд, включая немецкий «Байер», «Аякс» и «Твенте» из Нидерландов и бельгийский «Андерлехт», Дмитрий Булыкин в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о фаворитах плей-офф клубного чемпионата мира, проходящего в эти недели в США.

«Фавориты все те же. Из европейских команд – это и «Реал», и «ПСЖ», и «Бавария». Но и в Южной Америке есть команды, которые, думаю, смогут добраться до полуфинала. Тем и интересно, что раньше не было таких сражений южноамериканских клубов с европейскими», — считает Булыкин.

На клубном чемпионате мира стартует стадия плей-офф. Французский «ПСЖ» в 1/8 финала встретится с американским «Интер Майами», немецкая «Бавария» сыграет с бразильским «Фламенго», а испанский «Реал Мадрид» сойдется с итальянским «Ювентусом». В других играх первой стадии плей-офф встретятся бразильские «Палмейрас» и «Ботафого», португальская «Бенфика» с английским «Челси», итальянский «Интер» с бразильским «Флуминенсе», английский «Манчестер Сити» с «Аль-Хилялем» из Саудовской Аравии и немецкая «Боруссия» с мексиканским «Монтерреем».

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