Российский тренер заявил, что Сафонову надо уходить из «ПСЖ»

Российский тренер Сергей Кирьяков заявил, что голкиперу Матвею Сафонову надо уходить из французского «ПСЖ», передает «Чемпионат».

«Однозначно, Сафонову надо уходить из «ПСЖ» и играть. Сейчас он находится в расцвете сил и является основным вратарем сборной России. Ему нужно играть все 90 минут и быть уверенным в себе», — сказал Кирьяков.

Сафонов перебрался во Францию из «Краснодара» прошлым летом за €20 млн. Первый сезон он провел в статусе второго голкипера команды после итальянца Джанлуиджи Доннаруммы, но выиграв конкуренцию у испанца Арнау Тенаса. Россиянин отыграл 10 матчей в Лиге 1, четыре игры в Кубке Франции, включая полуфинал, и два матча в Лиге чемпионов.

При этом «ПСЖ» выиграл все четыре турнира, в которых принял участие: Лигу чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции. Соглашение Сафонова с парижанами будет действовать еще четыре сезона.

Ранее стали известны варианты будущего вратаря «ПСЖ» Сафонова.