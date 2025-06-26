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Российский тренер заявил, что Сафонову надо уходить из «ПСЖ»

Тренер Кирьяков считает, что Сафонову надо уходить из «ПСЖ»
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Российский тренер Сергей Кирьяков заявил, что голкиперу Матвею Сафонову надо уходить из французского «ПСЖ», передает «Чемпионат».

«Однозначно, Сафонову надо уходить из «ПСЖ» и играть. Сейчас он находится в расцвете сил и является основным вратарем сборной России. Ему нужно играть все 90 минут и быть уверенным в себе», — сказал Кирьяков.

Сафонов перебрался во Францию из «Краснодара» прошлым летом за €20 млн. Первый сезон он провел в статусе второго голкипера команды после итальянца Джанлуиджи Доннаруммы, но выиграв конкуренцию у испанца Арнау Тенаса. Россиянин отыграл 10 матчей в Лиге 1, четыре игры в Кубке Франции, включая полуфинал, и два матча в Лиге чемпионов.

При этом «ПСЖ» выиграл все четыре турнира, в которых принял участие: Лигу чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции. Соглашение Сафонова с парижанами будет действовать еще четыре сезона.

Ранее стали известны варианты будущего вратаря «ПСЖ» Сафонова.

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