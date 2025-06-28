На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Зенит» намерен подписать игрока сборной Аргентины

Журналист Мерло: Вега отправится в Россию для подписания контракта с «Зенитом»
close
Eurasia Sport Images/Contributor/Getty Images

Петербургский «Зенит» намерен заключить контракт с аргентинским футболистом «Аргентинос Хуниорс» Романом Вегой. Об этом сообщает журналист Сесар Луис Мерло в социальной сети X.

По информации источника, стороны уже договорились о заключении соглашения. «Аргентинос Хуниорс» получит $9 млн за 90% прав на крайнего защитника. Сообщается, что Вега должен вылететь в Россию 30 июня.

21-летний футболист в завершившемся сезоне провел 15 матчей во всех турнирах и записал на свой счет один оформленный гол. Также на его счету два матча за молодежную сборную Аргентины, в которых он не отличился результативными действиями.

В год столетия клуба «Зенит» остался без трофеев. Команда стала второй в Российской премьер-лиге (РПЛ), набрав за 30 туров 66 очков и уступив один балл «Краснодару», впервые выигравшему чемпионство. В Кубке России петербургский клуб завершил выступление на стадии финала Пути РПЛ, проиграв московскому ЦСКА в серии послематчевых пенальти.

Новый сезон национального первенства стартует 18 июля.

Ранее стало известно, станет ли Марио Фернандес игроком скандального клуба из Москвы.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами