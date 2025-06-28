«Не хотелось бы говорить»: Марио Фернандес об уголовном деле владельца «Торпедо»

Бразильский нападающий с российским паспортом Марио Фернандес отказался обсуждать проблемы московского «Торпедо», однако выразил надежду, что команда сумеет остаться в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Мне бы не хотелось говорить об этом. Но я надеюсь, что команда будет играть в РПЛ. Они усердно тренировались ради этого. Большинство футболистов «Торпедо» молоды и заслуживают этой возможности. Дай бог, чтобы они ее получили», — заявил он.

19 июня стало известно, что против владельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова возбудили уголовное дело. По информации СМИ, дело возбуждено по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»). Согласно этой статье, в том случае, если их вина будет доказана, Соболеву и Скородумову грозит до семи лет тюремного заключения. Оба отправлены под арест.

Фернандес около недели тренировался вместе с командой, однако рабочее соглашение не было заключено. На это повлияла новая травма задней поверхности бедра, а также тот факт, что клубу могут грозить санкции из-за ареста владельца и генерального директора.

Ранее появилась информация, что «Торпедо» с большой долей вероятности вылетит из РПЛ из-за скандала.