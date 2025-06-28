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На драфте НХЛ выбрали всего одного россиянина

«Коламбус» выбрал российского вратаря Андреянова в первом раунде драфта НХЛ
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Damian Dovarganes/AP

В США состоялся первый раунд драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — 2025.

В его рамках был выбран всего один российский хоккеист. Клуб «Коламбус Блю Джекетс» под 20-м номером задрафтовал голкипера «Красной Армии» Петра Андреянова. В последний раз только один российский игрок был выбран в первом раунде в 2021 году — тогда под 19-м номером «Нэшвилл Предаторз» выбрал Федора Свечкова.

Андреянову 18 лет. Сезон-2024/25 он провел в Молодежной хоккейной лиге и сыграл 37 матчей в регулярном чемпионате турнира, в которых отражал 94,2% бросков при коэффициенте надежности 1,75 и трех шат-аутах.

Остальные раунды драфта-2025 пройдут 28 июня, начало — в 19:00 по московскому времени.

В сезоне-2024/25 В Кубке Стэнли «Флорида Пантерз» в финальной серии одержала победу над «Эдмонтон Ойлерз» в шести матчах. Решающая встреча завершилась победой команды Бобровского со счетом 5:1. «Эдмонтон» второй год подряд проиграл «Флориде» в финальной серии плей-офф НХЛ — это первый подобный случай за 47 лет.

Ранее Александр Овечкин стал претендентом на престижную премию.

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