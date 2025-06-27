Овечкин стал претендентом на престижную премию ESPYS в мире спорта

Хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин попал в список претендентов на престижную премию ESPYS в области спорта в номинации «Лучший рекорд», передает «Чемпионат».

Также на награду претендуют баскетболист Кевин Дюрант, баскетболистка Кейтлин Кларк и баскетбольный тренер Джино Оримма.

Россиянин Никита Кучеров претендует на награду «Лучший игрок года в НХЛ». Соперниками Кучерова стали Кейл Макар, Леон Драйзайтль и Коннор Хеллебайк.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

По итогам сезона в активе 39‑летнего Овечкина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.

«Вашингтон» закончил выступления в Кубке Стэнли, уступив в четвертьфинальной серии «Каролине Харрикейнз». Серия до четырех побед завершилась со счетом 4-1.

Ранее Овечкин сфотографировался с козленком.