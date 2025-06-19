«Всегда смущает»: тренер о возобновлении карьеры Марио Фернандеса

Тренер Тарханов о Марио Фернандесе: смущают футболисты, которые долго не играют

Российский тренер Александр Тарханов заявил, что бразильский футболист с российским паспортом Марио Фернандес может помочь московскому «Торпедо» в Российской премьер-лиге (РПЛ), однако назвал смущающий его факт. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Меня всегда смущают футболисты, которые не играют длительный срок. Поэтому, видимо, «Торпедо» и решило взять этого игрока только после просмотра. Если бы Марио не прерывал профессиональную карьеру, с ним сразу подписали бы контракт», — заявил он.

17 июля 2023 года «Зенит» представил Марио Фернандеса в качестве игрока команды. Стороны заключили контракт по системе 1+1. 23 марта 2024 года футболист Фернандес получил повреждение и был заменен через 32 минуты после выхода на поле в товарищеском матче с сербской «Црвеной Звездой». Экс-игрок сборной России появился на поле сразу после перерыва.

24 июля 2024 года «Зенит» сообщил о том, что Фернандес покинул команду, игрок стал свободным агентом. С тех пор он находился без команды.

В сезоне-2023/24 33-летний футболист провел 18 матчей во всех турнирах за клуб с берегов Невы, не отметившись результативными действиями. Большую часть своей карьеры в России Фернандес провел в московском ЦСКА. Он играл за армейский клуб с 2012 по 2022 год.

Ранее в «Торпедо» прокомментировали новость об интересе к Марио Фернандесу.