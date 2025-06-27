В «Зените» назвали условие, при котором переименуют стадион в честь Семака

В «Зените» пообещали переименовать стадион, если Семак выиграет 10 чемпионств

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев в интервью Legalbet заявил, что «Газпром Арена» может быть переименована в стадион имени Сергея Семака.

По его словам, для этого специалисту нужно выиграть еще четыре чемпионских трофея во главе сине-бело-голубых.

«Можно подумать. Если доведет до десяти побед, то придется называть стадион в честь Семака», — заявил Медведев.

25 мая футбольному клубу «Зенит» исполнилось 100 лет, однако после того, как не удалось победить в Российской премьер-лиге (РПЛ), руководство объявило, что следующий год станет для команды 100-м.

Чемпионат России сезона-2024/25 на первом месте завершил «Краснодар», набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Ранее сообщалось, что российский футболист может уехать в Турцию.