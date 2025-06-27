Российский футболист может уехать в Турцию

Бывший защитник «Пари Нижний Новгород» Кирилл Гоцук может в ближайшее время стать игроком «Серикспора». Об этом сообщает Legalbet.

Источник утверждает, что на приглашении футболиста настаивает тренер Сергей Юран, знакомый с Гоцуком по работе в нижегородском клубе.

«Серик Беледиеспор» в минувшем сезоне вышел из третьего дивизиона Турции во второй. 50% акций клуба принадлежат бывшему инвестору «Химок» Туфану Садыгову.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее легенда «Динамо» предложил переименовать стадион «Спартака».