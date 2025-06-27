Тарасова назвала имя человека, достойного увековечивания на спортивном сооружении

Тренер Тарасова заявила, что в честь ее отца можно назвать стадион в России

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в интервью Legalbet заявила, что один из спортивных объектов в России достоин носить имя ее отца, прославленного советского хоккейного специалиста Анатолия Тарасова.

«Достоин мой отец, Анатолий Тарасов», — заявила Татьяна Тарасова.

Анатолий Тарасов — заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер СССР, член Зала хоккейной славы в Торонто и Зала славы Международной федерации хоккея. В его честь назван дворец спорта «Мегаспорт» в Москве.

Татьяна Тарасова 13 февраля 2025 года отметила 78-летие. Она была вынуждена завершить свою спортивную карьеру из-за травмы в 1966 году, а уже через год приступила к тренерской деятельности. К 2004 году ученики Тарасовой выиграли в общей сложности 41 золотую медаль на чемпионатах мира и Европы, а также семь золотых олимпийских медалей в трех дисциплинах из четырех возможных.

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