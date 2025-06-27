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Татьяна Тарасова рассказала, ждет ли она допуска россиян при новой главе МОК

Тарасова о допуске россиян: Ковентри продолжает линию, которая была при Бахе
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Bulkin Sergey/Global Look Press

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что не ждет допуска россиян на международные турниры в ближайшее время, несмотря на то, что Международный олимпийский комитет (МОК) возглавила Кирсти Ковентри, передает «ВсеПроСпорт».

«У меня не было никаких ожиданий в связи с ее вступлением в должность. Не ждала, что она придет и на следующий день нас допустит. Судя по всему, Ковентри продолжает линию, которая была при Бахе», — сказала Тарасова.

20 марта Ковентри стала первой женщиной в истории во главе МОК. 23 июня она официально сменила Томаса Баха на этом посту.

После избрания Ковентри заявила о намерении создать «рабочую группу, которая разработает определенную политику и руководящие принципы, чтобы олимпийское движение могло принимать решения, когда сталкивается с конфликтами». По ее словам, именно с этой группой будет обсуждаться вопрос возвращения России на турниры.

В 2022 году после начала СВО России на Украине МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 года в Париже. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов в нейтральном статусе.

Ранее Ковентри ответила на вопрос об участии российских спортсменов на Олимпиаде 2026 года.

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