Бывший капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм был доставлен в больницу из-за сильных болей в запястье. Об этом пишет Daily Mail.

По информации источника, экс-футболист перенес операцию по удалению хирургического винта в предплечье, который должен был со временем раствориться.

Винт был вставлен в руку футболиста после травмы, которую он получил в матче сборных Англии и Южной Африки в 2003 году. Металлическая конструкция находилась в его руке 22 года, что привело к болям.

О том, что Бекхэм попал в больницу, сообщила в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) его супруга Виктория. Она опубликовала фото, на котором экс‑футболист лежит на больничной койке с гипсом, а кадр подписала фразой «Выздоравливай скорее». Пока ни Бекхэм, ни его супруга пока не раскрывают подробности произошедшего.

close victoriabeckham/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бекхэмы женаты с 1999 года. Пара воспитывает троих сыновей и дочь.

Бекхэм большую часть своей карьеры провел в «Манчестер Юнайтед». Вместе с клубом он шесть раз выигрывал Английскую премьер-лигу (АПЛ), дважды — Кубок страны. В 1999 году «МЮ» стал победителем Лиги чемпионов. В 2003 году Бекхэм стал игроком мадридского «Реала», с которым также сумел завоевать чемпионство. Через четыре года в Испании полузащитник отправился играть в МЛС.

14 июня 2025 года Бекхэм был посвящен в рыцари. Футболист удостоен рыцарского звания за свою карьеру футболиста и благотворительную деятельность.

Ранее футболист «Динамо» одним словом ответил, соответствует ли состав клуба чемпионским амбициям.