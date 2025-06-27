В РФС заявили, что провели бы клубный ЧМ лучше, чем США

Генсек РФС Митрофанов: мы бы провели КЧМ на более высоком уровне, чем США

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов выразил уверенность, что Россия бы сумела провести на высоком уровне любые международные футбольные турниры. Его слова приводит «Советский спорт».

«Официальным решением УЕФА финал Лиги чемпионов и Суперкубок УЕФА, планировавшиеся в России, перенесены. Без определения сроков, но не отменены. Наша страна готова к проведению любого турнира: континентального первенства, клубного чемпионата мира и так далее. Думаю, что мы бы провели КЧМ на более высоком уровне, чем сейчас в Америке», — заявил он.

25 января 2023 года состоялся перенос Суперкубка УЕФА из Казани. Матч состоялся в Афинах. Командный чемпионат мира — 2025 проходит в эти дни в США.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

С 2022 года российские клубы и сборные проводят только товарищеские матчи.

Ранее в РФС заявили, что ФИФА и УЕФА готовы к возвращению российских клубов в еврокубки.