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Сафонова призвали разгрузиться психологически

Экс-игрок Булыкин: Сафонова могут отвлекать от футбола слухи об уходе из «ПСЖ»
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Stephane Mahe/Reuters

Шансы российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова сыграть на клубном чемпионате мира невелики, но он должен ждать и не обращать внимания на разговоры о его возможном уходе из команды. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший нападающий сборной России и леверкузенского «Байера» Дмитрий Булыкин.

«Все возможно: бывают травмы, другие факторы. Когда матч серьезный, а Доннарумма здоров, шансов увидеть в основе Сафонова мало. Но случается разное. Может быть, ему и предоставится шанс, главное — ждать.

И, конечно, ему нужно психологически разгрузиться, потому что у него могут быть мысли, отвлекающие от футбола. Я имею в виду разговоры о том, уйдет он из «ПСЖ» или не уйдет», — сказал Булыкин.

Парижане вышли в плей-офф с первого места в группе В. Они и еще две команды набрали по шесть очков, но «ПСЖ» стал первым по дополнительным показателям. Единственное поражение на групповом этапе команда из Франции потерпела от «Ботафого».

В свою очередь, «Интер» занял в группе А второе место. Команда обыграла «Порту» и сыграла вничью с «Палмейрасом» и «Аль-Ахли».

Ранее Булыкин заявил, что для победы «Интер Майами» над «ПСЖ» должно произойти чудо.

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