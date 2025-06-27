Экс-игрок сборной России: должно произойти чудо, чтобы Месси с «Интером» прошел «ПСЖ»

Французский «Пари Сен-Жермен» одержит победу над «Интер Майами» в 1/8 финала клубного чемпионата мира, даже несмотря на присутствие в составе американской команды аргентинского нападающего Лионеля Месси. Уверенность в этом в беседе с «Газетой.Ru» выразил бывший нападающий сборной России и леверкузенского «Байера» Дмитрий Булыкин.

«ПСЖ» сейчас на волне после победы в Лиге чемпионов. Это более сильная команда, чем «Майами», что она и показала в ЛЧ. Не думаю, что они сильно устали, так что, думаю, покажут хороший футбол и пройдут дальше. Должно произойти чудо, чтобы Месси с «Интером» прошел «ПСЖ», — считает Булыкин.

Парижане вышли в плей-офф с первого места в группе В. Они и еще две команды набрали по шесть очков, но «ПСЖ» стал первым по дополнительным показателям. Единственное поражение на групповом этапе команда из Франции потерпела от «Ботафого».

В свою очередь, «Интер» занял в группе А второе место. Команда обыграла «Порту» и сыграла вничью с «Палмейрасом» и «Аль-Ахли». Матч между «ПСЖ» и «Интером» состоится в воскресенье, 29 июня.

Ранее Булыкин объяснил, почему в матче «Ювентус» — «Реал» не будет фаворита.