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Экс-игрок сборной России: должно произойти чудо, чтобы Месси с «Интером» прошел «ПСЖ»

Экс-игрок Булыкин уверен в победе «ПСЖ» над «Интер Майами»
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Sam Navarro-Imagn Images/Reuters

Французский «Пари Сен-Жермен» одержит победу над «Интер Майами» в 1/8 финала клубного чемпионата мира, даже несмотря на присутствие в составе американской команды аргентинского нападающего Лионеля Месси. Уверенность в этом в беседе с «Газетой.Ru» выразил бывший нападающий сборной России и леверкузенского «Байера» Дмитрий Булыкин.

«ПСЖ» сейчас на волне после победы в Лиге чемпионов. Это более сильная команда, чем «Майами», что она и показала в ЛЧ. Не думаю, что они сильно устали, так что, думаю, покажут хороший футбол и пройдут дальше. Должно произойти чудо, чтобы Месси с «Интером» прошел «ПСЖ», — считает Булыкин.

Парижане вышли в плей-офф с первого места в группе В. Они и еще две команды набрали по шесть очков, но «ПСЖ» стал первым по дополнительным показателям. Единственное поражение на групповом этапе команда из Франции потерпела от «Ботафого».

В свою очередь, «Интер» занял в группе А второе место. Команда обыграла «Порту» и сыграла вничью с «Палмейрасом» и «Аль-Ахли». Матч между «ПСЖ» и «Интером» состоится в воскресенье, 29 июня.

Ранее Булыкин объяснил, почему в матче «Ювентус» — «Реал» не будет фаворита.

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