На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Игроки «Краснодара» и «Динамо» устроили массовую драку

Игроки «Краснодара» и махачкалинского «Динамо» устроили массовую драку
close
Андрей Шрамко/РИА Новости

Футболисты «Краснодара» и махачкалинского «Динамо» устроили массовую драку в товарищеском матче.

В конце первого тайма после нескольких грубых стыков футболисты обеих команд начали бить друг друга ногами и руками. В итоге арбитр показал пять красных карточек — игрокам «быков» Жуану Батчи и Кевину Ленини, а также футболистам «Динамо» Валентину Пальцеву, Муталипу Алибекову и Гамиду Агаларову.

Игра проходит в удлиненном формате и будет длиться 120 минут (три тайма – 45+45+30). В матче идет второй тайм, счет равный — 1:1.

Чемпионат России сезона-2024/25 на первом месте завершил «Краснодар», набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Махачкалинская команда заняла 11-е место в чемпионате России, набрав 29 баллов.

Второе место в национальном первенстве занял петербургский «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 баллов. На два очка отстал от него финишировавший четвертым столичный «Спартак».

Ранее ЦСКА разгромил медийный клуб.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами