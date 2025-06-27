Игроки «Краснодара» и «Динамо» устроили массовую драку

Футболисты «Краснодара» и махачкалинского «Динамо» устроили массовую драку в товарищеском матче.

В конце первого тайма после нескольких грубых стыков футболисты обеих команд начали бить друг друга ногами и руками. В итоге арбитр показал пять красных карточек — игрокам «быков» Жуану Батчи и Кевину Ленини, а также футболистам «Динамо» Валентину Пальцеву, Муталипу Алибекову и Гамиду Агаларову.

Игра проходит в удлиненном формате и будет длиться 120 минут (три тайма – 45+45+30). В матче идет второй тайм, счет равный — 1:1.

Чемпионат России сезона-2024/25 на первом месте завершил «Краснодар», набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Махачкалинская команда заняла 11-е место в чемпионате России, набрав 29 баллов.

Второе место в национальном первенстве занял петербургский «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 баллов. На два очка отстал от него финишировавший четвертым столичный «Спартак».

Ранее ЦСКА разгромил медийный клуб.