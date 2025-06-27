«Спартак» подпишет экс-игрока ЦСКА

Бывший нападающий московского ЦСКА Антон Заболотный, который в сезоне-2024/25 выступал в подмосковных «Химках», прошел медицинское обследование для подписания рабочего контракта со столичным «Спартаком». Об этом пишет журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Согласно его информации, стороны уже давно согласовали контракт по схеме 1+1. Получать форвард в составе красно-белых будет €600 тыс. в год. С другими клубами, в том числе турецкими, Заболотный переговоров не вел.

Официально контракт должен быть подписан в ближайшие дни.

Заболотный перебрался в «Химки» минувшим летом из ЦСКА на правах свободного агента и заключил с клубом соглашение на два сезона. В прошлом сезоне он провел 29 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), забив шесть мячей.

В матче 30-го тура чемпионата России «Спартак» обыграл «Химки» со счетом 5:0. В составе победителей забитыми мячами отметились Наиль Умяров, Манфред Угальде, Ливай Гарсия, Рикарду Мангаш и Роман Зобнин. Эта победа позволила команде набрать 57 очков за весь турнир и завершить его на четвертой строчке турнирной таблицы.

Новый сезон РПЛ стартует 18 июля.

Ранее стало известно, перейдет ли Антон Миранчук в «Спартак».