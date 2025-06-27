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18-летняя Андреева узнала соперницу на старте Уимблдона

18-летняя Андреева сыграет с египтянкой Шериф по итогам жеребьевки Уимблдона
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Michtof/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российская теннисистка Мирра Андреева встретится с представительницей Египта Маяр Шериф в первом раунде Уимблдона.

Жеребьевка турнира состоялась 27 июня.

Андреева, которая является первой ракеткой России, занимает седьмое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Ее соперница расположилась на 86-м месте. Шериф выиграла три турнира Женской теннисной ассоциации — один в одиночном разряде, два — в парном.

Уимблдон — третий в сезоне турнир серии Большого шлема. В этом году он начнется 30 июня, а завершится 13 июля. В прошлом году титул выиграла представительница Чехии Барбора Крейчикова.

Андреева — серебряная медалистка летних Олимпийских игр 2024 года в парном разряде. Вместе со россиянкой Дианой Шнайдер она добралась до финала турнира. Андреева является полуфиналисткой двух турниров Большого шлема: в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025); также она — победительница пяти турниров WTA (из них три — в одиночном разряде).

Ранее четырех теннисистов дисквалифицировали за участие в договорных матчах.

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