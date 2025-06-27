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Украинец Усик заработает около 10 млрд рублей за бой с Дюбуа

Украинский боксер Усик получит за бой с Дюбуа около 10 млрд рублей
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Andrew Couldridge/Reuters

Украинский боксер Александр Усик заработает около 10 млрд рублей за поединок-реванш с британцем Даниэлем Дюбуа. Об этом пишет Telegram-канал «Срочный спорт».

Общий гонорарный фонд боя составит около $203 млн. Усик заработает $132 млн (около 10 миллиардов рублей), а Дюбуа — порядка $71 млн.

Усик и Дюбуа проведут бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе 19 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Усик (23 победы, 14 нокаутов) владеет поясами WBA Super, WBO и WBC. Дюбуа (22 победы, 21 нокаут) удерживает титул IBF, который украинец добровольно освободил в июне 2024-го. В их первом поединке в августе 2023 года Усик одержал победу, сохранив чемпионские регалии.

Усик в 2024 году выходил на ринг дважды и оба раза провел поединки против представителя Великобритании Тайсона Фьюри.

В первом бою, состоявшемся в мае, непобежденный украинец нанес Фьюри первое поражение в карьере (раздельным решением судей), став абсолютным чемпионом мира. Однако впоследствии Усик отказался от титула по версии IBF. 21 декабря 2024 года состоялся второй поединок между Усиком и британцем Тайсоном Фьюри, в котором украинец одержал победу единогласным решением судей (116-112, 116-112, 116-112).

Ранее российский боксер назвал фаворита в поединке между Усиком и Дюбуа.

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