Российский боксер назвал фаворита в поединке между Усиком и Дюбуа

Призер Олимпийских игр по боксу Михаил Алоян заявил, что украинец Александр Усик является фаворитом поединка против Даниэля Дюбуа, передает Vprognoze.ru.

«Даже такому мощному боксеру, как Дюбуа, будет непросто с Усиком. Дюбуа будет уповать на свой удар, но чтобы ударить Александра, надо сильно постараться. Я бы оценил этот бой как 70 на 30 в пользу Усика», — сказал Алоян.

Усик и британец Дюбуа проведут бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе 19 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Усик (23 победы, 14 нокаутов) владеет поясами WBA Super, WBO и WBC. Дюбуа (22 победы, 21 нокаут) удерживает титул IBF, который украинец добровольно освободил в июне 2024-го. В их первом поединке в августе 2023 года Усик одержал победу, сохранив чемпионские регалии.

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