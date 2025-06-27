«Физик на атомной станции»: пилот рассказал, кем работают гонщики-любители в России

Основатель и пилот гоночной команды GTE Racing Team Филипп Тупоносов рассказал «Газете.Ru», что подавляющее число автогонщиков в России не являются профессиональными спортсменами, их заработок в основном складывается из доходов от собственного бизнеса.

«Большинство пилотов — так называемые бизнес-драйверы: параллельно они ведут свое дело и на нем зарабатывают. Поэтому, собственно, и «бизнес» — потому что в большинстве своем такое могут позволить себе собственники бизнеса. Соревнования идут в несколько дней, поэтому для нас создают все условия на месте. Есть палатка, где мы можем посидеть, заняться делами или провести встречу. На самой трассе оборудован кабинет, если нужно с кем-то созвониться, подключиться к совещанию», — сказал Тупоносов.

Эксперт отметил, что по образованию является физиком-теплоэнергетиком, специальность — эксплуатация ядерных энергетических установок. За годы участия в РСКГ он становился победителем и призером этапов серии в классе S1600.

GTE Racing Team выступает в Российской серии кольцевых гонок (РСКГ).

Ранее Тупоносов рассказал, сколько стоит участие в престижных автогонках.