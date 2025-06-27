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«Не меньше 4-7 млн»: пилот рассказал, сколько стоит участие в престижных автогонках

Пилот Тупоносов заявил, что участие в престижных автогонках стоит до 7 млн
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Пресс-служба GTE Racing Team

Основатель и пилот гоночной команды GTE Racing Team Филипп Тупоносов рассказал «Газете.Ru», что участие в самом бюджетном классе Российской серии кольцевых гонок (РСКГ) обходится в 4–7 млн рублей без учета затрат на приобретение автомобиля.

«В эту сумму подготовят машину, все настроят, предоставят базовый набор резины. В сезоне у нас семь этапов — соответственно уходит от 4 до 7 млн. Если подняться повыше — к примеру, в мой класс S1600 — то здесь уже меньше чем за миллион этап точно не проехать. Следом идет класс Touring Lite — там уже примерно 1,5 млн за этап. Сезон обойдется где-то в 10,5 млн. Дальше у нас «Супер-продакшн» — от 1,5 до 2 млн. Самый дорогой класс называется GT4. В нем расценки от 3 до 4 млн за один старт», — поделился Тупоносов.

Эксперт также отметил, что автомобиль для участия в серии кольцевых автогонок обойдется покупателю в сумму от 3 до 25 миллионов рублей в зависимости от класса соревнований.

РСКГ проводится под эгидой Российской автомобильной федерации (РАФ) с 2014 года. Заезды проходят на самых престижных трассах страны, включая принимавший этап «Формулы-1» «Сочи-Автодром» и «Игору-Драйв».

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