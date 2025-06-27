Стало известно, планируют ли пересматривать решение по недопуску российских биатлонистов

Международный союз биатлонистов (IBU) не собирается пересматривать решение по возвращению спортсменов из России и Белоруссии. Об этом пишет РИА Новости.

«Конгресс IBU 2024 года не рассматривал этот вопрос в принципе. Тем временем, в соответствии с мандатом конгресса исполком пристально мониторит развитие ситуации «на земле» в отношении решений о приостановке членства СБР и БФБ», — отметили в пресс-службе.

IBU отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах под эгидой своей организации с 2022 года после рекомендации Международного олимпийского комитета после начала боевых действий на Украине. С тех пор отстранение несколько раз продлевалось.

25 февраля в Международном олимпийском комитете (МОК) призвали допустить сборные России до Олимпийских игр 2026 года. СМИ утверждают, что в МОК уверены, что Олимпиада-2024 в Париже, где от России принимали участие 15 человек в нейтральном статусе, была успешна, и они хотят применить подобную схему и на ОИ-2026.

Ранее позицию IBU назвали русофобской.