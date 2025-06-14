Талантливому российскому футболисту посоветовали не спешить уезжать в Европу

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков призвал полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова не торопиться с переездом в Европу. Его слова приводит РБ Спорт.

«Такой необходимости нет. Его возраст позволяет еще поиграть несколько сезонов в РПЛ, окрепнуть, а потом уже построить карьеру в европейском клубе. Спешить не нужно, а то может получиться как у Захаряна», — считает Колосков.

В минувшем чемпионате России Батраков, для которого он стал первым на взрослом уровне, принял участие в 29 матчах, в которых забил 14 мячей и сделал семь результативных передач.

Выступающий за испанский «Реал Сосьедад» Арсен Захарян пропустил практически весь сезон-2024/25 из-за травм.

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