Глава МОК ответила на вопрос об участии российских спортсменов на Олимпиаде 2026 года

Глава МОК Ковентри об участии России на ОИ: мы еще не обсуждали это

Новый президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри заявила, что вопрос об участии российских спортсменов на Олимпиаде 2026 года пока не обсуждался, передает Sport24.

«Мы не говорили об этом на этом исполнительном совете. Этого не было в графике, но еще будет, и мы обсудим это в будущем. У нас будет исполнительный совет в сентябре и еще один в декабре», — сказала Ковентри.

20 марта Ковентри стала первой женщиной в истории во главе МОК. 23 июня она официально сменила Томаса Баха на этом посту.

После избрания Ковентри заявила о намерении создать «рабочую группу, которая разработает определенную политику и руководящие принципы, чтобы олимпийское движение могло принимать решения, когда сталкивается с конфликтами». По ее словам, именно с этой группой будет обсуждаться вопрос возвращения России на турниры.

В 2022 году после начала СВО России на Украине МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 года в Париже. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов в нейтральном статусе.

Ранее Ковентри официально вступила в должность президента МОК.