Легенда ЦСКА объяснил, как избежать банкротства клубов в России

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин в интервью «Газете.Ru» заявил, что государственным компаниям необходимо создать единый финансовый пул, из которого будут спонсироваться российские футбольные клубы.

По его мнению, целевое использование средств из единого бюджета поможет не допустить новых банкротств по примеру «Химок».

«У нас все равно в той или иной степени все команды финансируются государством. Надо делать пул из государственных компаний, как в Китае, и чтобы все команды были в одинаковых условиях. И тогда не будет таких историй как с «Химками», как с «Тамбовом», с «Амкаром» и так далее. Если государство за это возьмется, то перестанут футболистам до заоблачных сумм раздувать зарплаты, и ее просто-напросто хотя бы будут выплачивать. Такие истории будут продолжаться, пока мы здесь не наведем порядок», — завяил Масалитин.

18 июня «Химки» объявили о приостановке деятельности.

24 мая стало известно, что «Химки» не получили лицензию для участия в Российской премьер-лиге (РПЛ). 28 мая РФС отказал подмосковному клубу в апелляции. «Химки» в завершившемся чемпионате РПЛ заняли 12-е место.

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