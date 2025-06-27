Сербский клуб отказался продавать футболиста российским командам

Сербская «Црвена Звезда» отказалась продавать футболиста Егора Пруцева двум клубам Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник.

Футболистом интересовались клубы РПЛ из первой восьмерки. В «Црвене Звезде» довольны прогрессом полузащитника. Планируется, что Пруцев выйдет в старте на предстоящий товарищеский матч с «Зенитом».

Пруцев в прошлом сезоне чемпионата Сербии провел 11 матчей, а его команда стала чемпионом.

«Црвена Звезда» является 11-кратным чемпионом Сербии и 7-кратным обладателем Кубка страны, а также победителем Кубка обладателей кубков в 1991 году. В составе коллектива выступают бывшие игроки Российской премьер-лиги (РПЛ) Милан Родич, Урош Спаич и Гуэлор Канга.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее «Црвена Звезда» установила мировой рекорд.