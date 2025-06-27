Матч между сборными России и Ирана может быть перенесен

Футбольный матч между Россией и Ираном может быть перенесен

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов не исключил того, что товарищеский матч между Россией и Ираном, который запланирован на октябрь 2025 года, может быть перенесен, передает «Чемпионат».

«Все возможно. У коллег сейчас проблемы с подключением, они не выходят на связь. Надеемся, что мы проведем матч. Если нет, то мы его перенесем. Официального подтверждения этого матча еще нет», — сказал Митрофанов.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

С 2022 года российские клубы и сборные проводят только товарищеские матчи.

Ранее в РФС ответили, может ли Путин посетить матч сборной России.