В РФС ответили, может ли Путин посетить матч сборной России

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что появление президента России Владимира Путина на матче национальной команды теоретически возможно, передает «Советский спорт».

«Появление Владимира Путина на матче сборной России теоретически возможно. У президента полно задач и вопросов, которыми он занимается. Если будет важный повод, мы, конечно, пригласим Владимира Владимировича», — сказал Дюков.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

С 2022 года российские клубы и сборные проводят только товарищеские матчи.

Ранее была названа страна, которая соберет полный стадион на матч со сборной России.