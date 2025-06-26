Овечкин сфотографировался с козленком

Хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин появится на обложке американского журнала Washingtonian с козленком в руках, сообщает сайт журнала.

Выпуск будет посвящен 100 причинам любить Вашингтон. Овечкин является первой причиной.

Журналисты обыграли аббревиатуру GOAT (greatest of all time — лучший всех времен) и английского слова goat («козел»).

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

По итогам сезона в активе 39‑летнего Овечкина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.

«Вашингтон» закончил выступления в Кубке Стэнли, уступив в четвертьфинальной серии «Каролине Харрикейнз». Серия до четырех побед завершилась со счетом 4-1.

Ранее Овечкин установил еще одно достижение в НХЛ.