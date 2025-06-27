Футболистов сборной Германии обвинили в краже

Футболистов сборной Германии U21 обвинили в краже 15 пивных кружек после матча 1/2 финала молодежного Евро против Франции, передает Bild.

После матча в автобус немецкой сборной пришла плачущая сотрудница стадиона, которая стала фотографировать команду на свой телефон. Впоследствии управляющий стадионом заявил, что игроки украли около 15-ти пивных кружек.

«Наверное, они думали, что это бесплатно, но это не так. Вот почему наша сотрудница вбежала в автобус. Она хотела получить фотодоказательства», — сказал управляющий стадионом.

В сборной Германии заявили, что женщина принесла в подтрибунное помещение несколько кружек пива, которые, вероятно, они предназначались судьям.

«Потом там остались пустые кружки, которые вдруг исчезли – кто-то, должно быть, убрал их. Очевидно, она подумала, что наши игроки просто забрали их с собой», — добавили в сборной Германии.

Встреча, которая состоялась на футбольной арене города Кошице (Словакия), завершилась с результатом 3:0 в пользу Германии. Уже в начале матча немцы забили дважды: на 8-й минуте отличился Нельсон Вайпер, а на 14-й — Ник Вольтмейд. Окончательный результат установил Брайан Груда на 90+3-й минуте.

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