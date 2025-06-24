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В номер участника клубного чемпионата мира проник бомж

Бомж проник в номер футболиста «Флуминенсе» Игнасио и уснул
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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Бездомный мужчина проник в номер футболиста «Флуминенсе» Игнасио. Об этом сообщает Globo.

Инцидент произошел в городе Колумбия, штат Южная Каролина. Отмечается, что мужчине удалось пройти через все барьеры безопасности отеля Marriott. Далее он зашел в один из номеров, закрылся изнутри и лег спать. Игрок «Флуминенсе» обнаружил, что дверь заперта, и вызвал охрану. Вскрыв дверь, служба безопасности обнаружила спящего мужчину, вывела его из номера и выгнала из отеля. По словам нежданного гостя, он ничего не украл и не навел беспорядок — он просто хотел выспаться.

В рамках клубного чемпионата мира бразильский клуб сыграл вничью с дортмундской «Боруссией» со счетом 0:0 и обыграл корейский «Ульсан» — 4:2. В третьем туре группового этапа коллектив сыграет с южноафриканским «Мамелоди Сандаунз».

Клубный чемпионат мира — соревнование между сильнейшими представителями шести континентальных конфедераций. Турнир проводится под эгидой ФИФА. Первый розыгрыш клубного чемпионата мира состоялся в Бразилии в январе 2000 года. Он был признан ФИФА в качестве правопреемника Межконтинентального кубка, который разыгрывался ежегодно в Иокогаме (Япония) между победителем Лиги чемпионов УЕФА и обладателем Кубка Либертадорес.

Ранее «Атлетико» сенсационно вылетел с клубного чемпионата мира.

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