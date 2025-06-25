«Не обосраться»: в «Спартаке» назвали задачи на сезон

Московский «Спартак» в своем официальном Telegram-канале выложил видео, в котором футболисты команды рассказали о целях на предстоящий сезон Российской премьер-лиги (РПЛ).

Полузащитник Даниил Зорин заявил, что в грядущем сезоне главной задачей для себя ставит закрепиться в основном составе. Роман Зобнин назвал «300 матчей за «Спартак». Большинство футболистов ответили на вопрос словами «чемпионство» и «выполнить поставленные задачи».

«И не обосраться», — добавил вратарь красно-белых Александр Довбня.

Чемпионат России сезона-2024/25 на первом месте завершил «Краснодар», набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Второе место в национальном первенстве занял «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 пунктов. На два очка отстал от него финишировавший четвертым столичный «Спартак».

Ранее азиатский клуб отказался от матча со «Спартаком».