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Стали известны варианты будущего голкипера «ПСЖ» Сафонова

В «ПСЖ» пока не принято окончательное решение по будущему Сафонова
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Stephane Mahe/Reuters

Французский «ПСЖ» пока не прояснил будущее российского голкипера команды Матвея Сафонова. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на свои источники.

По информации СМИ, будущее вратаря в команде напрямую зависит от исхода переговоров «ПСЖ» по новому контракту с итальянским голкипером Джанлуджи Доннаруммой.

«На данный момент рассматриваются варианты как продажи российского вратаря, так и его возможной аренды. Окончательное решение будет зависеть от исхода переговоров с Доннаруммой и общей трансферной стратегии клуба этим летом», — указал источник.

Сафонов перебрался во Францию прошлым летом за €20 млн. Первый сезон он провел в статусе второго голкипера команды после итальянца Джанлуиджи Доннаруммы, но выиграв конкуренцию у испанца Арнау Тенаса. Россиянин отыграл 10 матчей в Лиге 1, четыре игры в Кубке Франции, включая полуфинал, и два матча в Лиге чемпионов.

При этом «ПСЖ» выиграл все четыре турнира, в которых принял участие: Лигу чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции. Соглашение Сафонова с парижанами будет действовать еще четыре сезона.

Ранее Сафонову посоветовали уйти из «ПСЖ».

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