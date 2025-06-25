Стали известны варианты будущего голкипера «ПСЖ» Сафонова

В «ПСЖ» пока не принято окончательное решение по будущему Сафонова

Французский «ПСЖ» пока не прояснил будущее российского голкипера команды Матвея Сафонова. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на свои источники.

По информации СМИ, будущее вратаря в команде напрямую зависит от исхода переговоров «ПСЖ» по новому контракту с итальянским голкипером Джанлуджи Доннаруммой.

«На данный момент рассматриваются варианты как продажи российского вратаря, так и его возможной аренды. Окончательное решение будет зависеть от исхода переговоров с Доннаруммой и общей трансферной стратегии клуба этим летом», — указал источник.

Сафонов перебрался во Францию прошлым летом за €20 млн. Первый сезон он провел в статусе второго голкипера команды после итальянца Джанлуиджи Доннаруммы, но выиграв конкуренцию у испанца Арнау Тенаса. Россиянин отыграл 10 матчей в Лиге 1, четыре игры в Кубке Франции, включая полуфинал, и два матча в Лиге чемпионов.

При этом «ПСЖ» выиграл все четыре турнира, в которых принял участие: Лигу чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции. Соглашение Сафонова с парижанами будет действовать еще четыре сезона.

Ранее Сафонову посоветовали уйти из «ПСЖ».