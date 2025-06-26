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Нового тренера ЦСКА назвали экспериментом

Тренер Кирьяков назвал тренера ЦСКА Челестини экспериментом команды
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Global Look Press

Российский тренер Сергей Кирьяков назвал нового наставника московского ЦСКА Фабио Челестини экспериментом команды, передает «Чемпионат».

«Это очередной эксперимент, армейцы любят экспериментировать, делая ставку на иностранных специалистов. Пока ЦСКА не дошёл до того, чтобы больше доверять российским тренерам», — сказал Кирьяков.

ЦСКА объявил о назначении Челестини 20 июня. На этом посту он заменил сербского специалиста Марко Николича.

23 июня издание Blink сообщило, что Челестини может быть привлечен к уголовной ответственности в Швейцарии из-за получения заработной платы от московской команды. Источник утверждает, что ЦСКА якобы финансируется государственной корпорацией ВЭБ.РФ, которая включена в санкционные списки ЕС, США и Швейцарии. Согласно швейцарскому законодательству, получение средств от находящейся под санкциями организации является нарушением.

Ранее нового тренера ЦСКА назвали сильным духом из-за решения работать в России.

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